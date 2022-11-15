Огонь потушил пожарный-доброволец
15 ноября произошёл загорелся гараж на улице Ленина в селе Бар Мухоршибирского района Бурятии. На момент возгорания хозяин с супругой находились во дворе. Увидев дым из крыши гаража, они вызвали пожарную охрану.
Первой на место прибыла добровольная пожарная команда. Очаг возгорания они обнаружили в потолочном перекрытии гаража, в месте расположения дымоходной трубы.
- Благодаря слаженной и оперативной работе пожарных распространения огня на пристроенную к гаражу летнюю кухню удалось избежать. Личные вещи и автомобиль не пострадали. Открытый огонь доброволец ликвидировал за 11 минут до прибытия работников государственной противопожарной службы, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Огонь повредил потолочное перекрытие вокруг дымоходной трубы гаража на площади пять квадратных метров.
По предварительным данным, причиной пожара послужил перекал печи. Республиканское агентство ГО и ЧС поблагодарило добровольного пожарного Александра Нестерова за труд.
В Бурятии в Баре горел гараж
Происшествия, Фото:
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