В Бурятии неизвестные подожгли квартиру в многоквартирном доме

Очаг возгорания обнаружили возле окна
Утром 8 ноября произошёл пожар в квартире на первом этаже многоквартирного дома по улице Пирогова в селе Новая Брянь.
Когда пожарные прибыли, горели диван, оконный проём и стена.
Открытый огонь сотрудники ликвидировали за пять минут.
- Огнём повреждены диван, оконный проём и стена на площади четыре квадратных метра. Пострадавших нет, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Очаг возгорания обнаружили возле окна.
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Происшествия, Фото:
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