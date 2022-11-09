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В Бурятии неизвестные подожгли квартиру в многоквартирном доме

В Бурятии неизвестные подожгли квартиру в многоквартирном доме
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Очаг возгорания обнаружили возле окна

Утром 8 ноября произошёл пожар в квартире на первом этаже многоквартирного дома по улице Пирогова в селе Новая Брянь.

Когда пожарные прибыли, горели диван, оконный проём и стена.

Открытый огонь сотрудники ликвидировали за пять минут.

- Огнём повреждены диван, оконный проём и стена на площади четыре квадратных метра. Пострадавших нет, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Очаг возгорания обнаружили возле окна. 
пожар Поджог

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