В Бурятии неизвестные подожгли квартиру в многоквартирном доме

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Очаг возгорания обнаружили возле окна



Утром 8 ноября произошёл пожар в квартире на первом этаже многоквартирного дома по улице Пирогова в селе Новая Брянь.



Когда пожарные прибыли, горели диван, оконный проём и стена.



Открытый огонь сотрудники ликвидировали за пять минут.



- Огнём повреждены диван, оконный проём и стена на площади четыре квадратных метра. Пострадавших нет, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Очаг возгорания обнаружили возле окна.

