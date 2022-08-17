В Улан-Удэ 17-летний парень готовил наркотики в присутствии родителей

В квартиру неожиданно для хозяев пришёл полицейский



15 июля улан-удэнский полицейский навещал граждан, состоящих на профилактическом учёте. В том числе он посетил квартиру в посёлке Загорск. Когда оперативник зашёл в помещение, то почувствовал резкий запах ацетона.



На вопросы о происхождении запаха хозяева квартиры ничего внятно пояснить не смогли.



Однако полицейский осмотрел жильё и обнаружил следы, указывающие на то, что недавно здесь были приготовлены наркотики. В мусорном ведре лежала отжатая травянистая масса с характерным запахом дикой конопли, на кухне была посуда с налётом зелёного цвета, а в одной из комнат лежали пакеты с травянистой массой.



Оказалось, что всё это принадлежит 17-летнему сыну хозяйки квартиры.



Юноша пояснил, что собрал каннабис в Тарбагатайском районе для собственного употребления.



- Известно, что молодой человек ранее не привлекался к уголовной ответственности, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит. В настоящее время нигде не учится и не работает. Проведённая экспертиза показала: изъятое наркотическое средство представляет собой марихуану общим весом более 1,6 килограммов, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, изготовление наркотических средств в крупном размере». Молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



В МВД уточнили, что расследование продолжается.



