У братчанки на вокзале украли сумку, перфоратор и 105 тысяч рублей





К транспортным полицейским обратилась 66-летняя братчанка. Женщина пояснила, что из помещения буфета, расположенного в здании железнодорожного вокзала станции Гидростроитель, у неё украли сумку, в которой находились документы и медицинские приборы, а также 105 тысяч рублей. Кроме сумки, ещё стащили строительный перфоратор. Общий ущерб составил почти 114 тысяч рублей.Подозреваемого задержали «по горячим следам». Им оказался 39-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель. Мужчина вину в краже признал. Он рассказал, что проник, взломав на двери навесной замок, в помещение вокзального кафе, откуда украл сумку с содержимым и перфоратор. Деньги потратил, сумку выбросил на одной из улиц города.Транспортные полицейские изъяли перфоратор и вскоре вернут его владелице.За кражу возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.