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У братчанки на вокзале украли сумку, перфоратор и 105 тысяч рублей

У братчанки на вокзале украли сумку, перфоратор и 105 тысяч рублей
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте
Кража произошла в буфете железнодорожного вокзала

К транспортным полицейским обратилась 66-летняя братчанка. Женщина пояснила, что из помещения буфета, расположенного в здании железнодорожного вокзала станции Гидростроитель, у неё украли сумку, в которой находились документы и медицинские приборы, а также 105 тысяч рублей. Кроме сумки, ещё стащили строительный перфоратор. Общий ущерб составил почти 114 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали «по горячим следам». Им оказался 39-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель. Мужчина вину в краже признал. Он рассказал, что проник, взломав на двери навесной замок, в помещение вокзального кафе, откуда украл сумку с содержимым и перфоратор. Деньги потратил, сумку выбросил на одной из улиц города.

Транспортные полицейские изъяли перфоратор и вскоре вернут его владелице.


За кражу возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. 
кража

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