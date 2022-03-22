В Улан-Удэ пьяный неадекватный водитель инсценировал обморок





В пятницу ночью, 18 марта, в дежурную часть полиции в Улан-Удэ позвонили несколько очевидцев. Они рассказали, что по улице Тобольская едет автомобиль, которым управляет пьяный водитель. На место тут же выехали экипажи ДПС.Сотрудники ГИБДД заметили этот автомобиль на улице Жердева. Однако по требованию автоинспекторов водитель не остановился, а дал по газам.Через некоторое время иномарка была заблокирована.- За рулём автомобиля находился 33-летний мужчина с признаками опьянения, а в салоне – несколько нетрезвых пассажиров. В ходе проверки выяснилось, что нарушитель прав управления транспортом не имеет. От прохождения освидетельствования он отказался, - сообщили в МВД по Бурятии.Во время оформления административного материала задержанный водитель повёл себя неадекватно. Он начал истошно орать, бил себя, а затем инсценировал обморок. Произошедший «концерт» запечатлела камера в автомобиле ДПС.