В Улан-Удэ пьяный неадекватный водитель инсценировал обморок

В пятницу ночью, 18 марта, в дежурную часть полиции в Улан-Удэ позвонили несколько очевидцев. Они рассказали, что по улице Тобольская едет автомобиль, которым управляет пьяный водитель. На место тут же выехали экипажи ДПС.
Сотрудники ГИБДД заметили этот автомобиль на улице Жердева. Однако по требованию автоинспекторов водитель не остановился, а дал по газам.
Через некоторое время иномарка была заблокирована.
- За рулём автомобиля находился 33-летний мужчина с признаками опьянения, а в салоне – несколько нетрезвых пассажиров. В ходе проверки выяснилось, что нарушитель прав управления транспортом не имеет. От прохождения освидетельствования он отказался, - сообщили в МВД по Бурятии.
Во время оформления административного материала задержанный водитель повёл себя неадекватно. Он начал истошно орать, бил себя, а затем инсценировал обморок. Произошедший «концерт» запечатлела камера в автомобиле ДПС.
Суд назначил нарушителю административный арест сроком на 10 суток. Автомобиль помещён на штрафстоянку.
Госавтоинспекция поблагодарила очевидцев, которую сообщили в дежурную часть о пьяном водителе.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии пьяные водители не раз устраивали «представления» перед автоинспекторами. В январе этого года пьяный водитель бился головой и угрожал, что обвинит сотрудников в побоях. Правда, мужчина не подозревал, что в салоне ведётся видеосъёмка.
В апреле 2021 года водитель очень смешно пытался доказать, что он трезв, не дотрагиваясь губами до прибора и дуя в воздух. В мае 2020-го остановили пьяную женщину-водителя, которая начала ломать комедию, отказываясь дышать в трубочку из-за медицинской маски и боязни заразиться коронавирусом. Весной 2019 года пьяная женщина-водитель в Улан-Удэ отправила сотрудников ГИБДД «отдыхать». В августе 2018-го в Улан-Удэ остановили сильно пьяную женщину за рулём. При оформлении протокола она устроила целое представление. «Я теряю сознание, всё, теряю сознание», - картинно заломила она руки и повалилась прямо на сотрудника.