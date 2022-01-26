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В Улан-Удэ пьяный водитель бился головой в машине ГИБДД

В Улан-Удэ пьяный водитель бился головой в машине ГИБДД
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пьяный водитель хотел обвинить автоинспекторов в избиении. ВИДЕО

Ночью 23 января сотрудники ГИБДД на улице Заиграевская в Улан-Удэ остановили автомобиль «Тойота Карина». Во время проверки документов автоинспекторы поняли, что водитель, вероятно, пьян.

Молодой человек от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. При этом он отрицал, что управлял автомобилем. Кроме того, молодой человек представился автоинспекторам чужим именем, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Выяснилось, что 19-летнего водителя ранее сотрудники ГИБДД неоднократно задерживали за вождение в нетрезвом виде. В 2018 году (когда он ещё был несовершеннолетним) его привлекали к административной ответственности. В 2020 году он уже понёс уголовную ответственность по статье 264 УК за очередную «пьяную» езду. Тогда ему назначили два года лишения свободы условно и лишили водительских прав на два года.

При составлении административного материала горожанин вёл себя агрессивно, он угрожал сотрудниками ГИБДД. В какой-то момент ударился головой об приборную панель и стал наносить себе побои. Так он надеялся ложно обвинить автоинспекторов.

 
- Применили физическую силу! – заявлял молодой водитель.

- Нет. Это вы сами, на видеозаписи всё есть, - ответил ему сотрудник ГИБДД.

- Конечно, сам себя бью… Мне делать больше нечего. Да-да-да, я сейчас побои сниму… - угрожал водитель.

Он не реагировал на призывы автоинспекторов успокоиться и вести себя адекватно не реагировал. Только после того, как ему показали, что в служебном автомобиле ведётся видеосъёмка и все его действия зафиксированы, нарушитель успокоился.

На водителя был протокол административный протокол об управлении транспортным средством лицом, лишённым такого права. Молодой человек вновь предстанет перед по обвинению по статье 264 Уголовного кодекса.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии пьяные водители не раз закатывали «концерты» перед автоинспекторами. Так, в апреле 2021 года водитель очень смешно пытался доказать, что он трезв, не дотрагиваясь губами до прибора и дуя в воздух. В мае 2020-го остановили пьяную женщину-водителя, которая начала ломать комедию, отказываясь дышать в трубочку из-за медицинской маски и боязни заразиться коронавирусом. Весной 2019 года пьяная женщина-водитель в Улан-Удэ отправила сотрудников ГИБДД «отдыхать». В августе 2018-го в Улан-Удэ остановили сильно пьяную женщину за рулём. При оформлении протокола она устроила целое представление. «Я теряю сознание, всё, теряю сознание», - картинно заломила она руки и повалилась прямо на сотрудника.




ГИБДД водители алкогольное опьянение

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