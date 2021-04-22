В Улан-Удэ пьяный водитель устроил «концерт» в патрульном автомобиле

Накануне, 21 апреля, около 16:40 на улице Блинова в Улан-Удэ произошло ДТП. 41-летний водитель грузового автомобиля «Freightliner» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Toyota Probox», за рулём которого находился 36-летний мужчина.
- Водитель грузовика находился за рулём с признаками опьянения. Однако от прохождения освидетельствования на месте он отказался. Мужчина устроил «концерт» в патрульном автомобиле и пытался доказать инспекторам ДПС, что он трезвый, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Происходящее запечатлела камера, установленная в патрульном автомобиле. Водителю показывают алкотестер и спрашивают, будет ли он дуть или отказывается от прохождения освидетельствования. После паузы мужчина соглашается: «Давайте».
- Обхватывайте и дуйте до щелчка, - пояснил ему инспектор.
Однако водитель даже не дотронулся губами до прибора и дунул просто в воздух.
- Обхватывайте нормально и дуйте, - обратился инспектор.
Но водитель вновь, неизвестно на что рассчитывая, пытался обмануть сотрудников ГИБДД.
В отношении нарушителя составлен административный протокол по ст. 12.26 КоАП РФ.
В ДТП пострадавших нет, водителя и пассажира «Тойоты» врачи осмотрели на месте.
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