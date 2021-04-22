 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 апреля

Перезагрузка бизнеса: регистрация на онлайн-форум «СБЕР Бизнес | Live»

21 апреля

Популярное

В Улан-Удэ пьяный водитель устроил «концерт» в патрульном автомобиле

В Улан-Удэ пьяный водитель устроил «концерт» в патрульном автомобиле
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пьяный водитель тягача пытался доказать, что он трезвый

Накануне, 21 апреля, около 16:40 на улице Блинова в Улан-Удэ произошло ДТП. 41-летний водитель грузового автомобиля «Freightliner» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Toyota Probox», за рулём которого находился 36-летний мужчина.


- Водитель грузовика находился за рулём с признаками опьянения. Однако от прохождения освидетельствования на месте он отказался. Мужчина устроил «концерт» в патрульном автомобиле и пытался доказать инспекторам ДПС, что он трезвый, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Происходящее запечатлела камера, установленная в патрульном автомобиле. Водителю показывают алкотестер и спрашивают, будет ли он дуть или отказывается от прохождения освидетельствования. После паузы мужчина соглашается: «Давайте».

- Обхватывайте и дуйте до щелчка, - пояснил ему инспектор.

Однако водитель даже не дотронулся губами до прибора и дунул просто в воздух.

- Обхватывайте нормально и дуйте, - обратился инспектор.

Но водитель вновь, неизвестно на что рассчитывая, пытался обмануть сотрудников ГИБДД.


В отношении нарушителя составлен административный протокол по ст. 12.26 КоАП РФ.

В ДТП пострадавших нет, водителя и пассажира «Тойоты» врачи осмотрели на месте.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром в Улан-Удэ водитель с полной машиной пассажиров снёс кирпичный забор. От медосмотра компания отказалась. Приехавшие медики отмечают, что от молодых людей исходил запах алкоголя.

В августе 2020 года в Бурятии поймали пьяных водителей, которые везли в машинах маленьких детей.

В мае остановили пьяную женщину-водителя, которая начала ломать комедию, отказываясь дышать в трубочку из-за медицинской маски и боязни заразиться коронавирусом.

Весной 2019 года пьяная женщина-водитель в Улан-Удэ отправила сотрудников ГИБДД «отдыхать».

В августе 2018-го в Улан-Удэ остановили сильно пьяную женщину за рулём. При оформлении протокола она устроила целое представление. «Я теряю сознание, всё, теряю сознание», - картинно заломила она руки и повалилась прямо на сотрудника.
ГИБДД водители алкогольное опьянение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии тушили два лесных пожара
В Бурятии тушили два лесных пожара
Происшествия, 22.04.2021
Площадь пожаров составила 2 га
Улан-удэнец получил срок за побег из зала суда
Улан-удэнец получил срок за побег из зала суда
Происшествия, 22.04.2021
В колонии мужчина проведёт семь месяцев 
В Улан-Удэ водитель снёс кирпичный забор
В Улан-Удэ водитель снёс кирпичный забор
Происшествия, 22.04.2021
Предварительно, автомобилист был пьян 
В Улан-Удэ на площади Советов произошли задержания
В Улан-Удэ на площади Советов произошли задержания
Происшествия, 21.04.2021
Полиция перекрыла площадь Советов «живой цепью»
В Улан-Удэ грабитель сжёг кошелёк
В Улан-Удэ грабитель сжёг кошелёк
Происшествия, 21.04.2021
Мужчина ограбил пожилую женщину у магазина
В Улан-Удэ бомжи устроили лесной пожар
В Улан-Удэ бомжи устроили лесной пожар
Происшествия, 21.04.2021
Первый в этом году лесной пожар зафиксирован в Улан-Удэ
Ангарчанин перевёл мошенникам почти миллион рублей
Ангарчанин перевёл мошенникам почти миллион рублей
Происшествия, 21.04.2021
Жертва аферистов считал, что препятствует мошенникам оформить кредит
В Улан-Удэ с начала апреля собаки покусали семь человек
В Улан-Удэ с начала апреля собаки покусали семь человек
Происшествия, 21.04.2021
Среди пострадавших от собак – и взрослые, и ученики начальных классов
В Иркутской области налётчик приставил нож к горлу менеджера
В Иркутской области налётчик приставил нож к горлу менеджера
Происшествия, 21.04.2021
Преступник две трети жизни провёл в местах лишения свободы
В Улан-Удэ собаки сильно покусали двух мальчиков
В Улан-Удэ собаки сильно покусали двух мальчиков
Происшествия, 21.04.2021
Домашние собаки на самовыгуле продолжают нападать на улан-удэнцев
В Иркутской области семеро мужчин вырубили лес на 9,5 млн
В Иркутской области семеро мужчин вырубили лес на 9,5 млн
Происшествия, 21.04.2021
В Тайшетском районе полицейские пресекли деятельность группы «чёрных лесорубов»
В Бурятии на месте пожара нашли тела трёх человек
В Бурятии на месте пожара нашли тела трёх человек
Происшествия, 21.04.2021
Пожар произошёл в четырёхэтажном доме
В Иркутской области нашли по видео из соцсетей водителя-лихача
В Иркутской области нашли по видео из соцсетей водителя-лихача
Происшествия, 21.04.2021
Нарушителем оказался гражданин Таджикистана

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^