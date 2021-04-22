В Улан-Удэ пьяный водитель устроил «концерт» в патрульном автомобиле

Накануне, 21 апреля, около 16:40 на улице Блинова в Улан-Удэ произошло ДТП. 41-летний водитель грузового автомобиля «Freightliner» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Toyota Probox», за рулём которого находился 36-летний мужчина.





Но водитель вновь, неизвестно на что рассчитывая, пытался обмануть сотрудников ГИБДД.





