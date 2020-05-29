В Бурятии пьяная женщина-водитель отказалась снять маску для освидетельствования

Ночью 21 мая сотрудники Госавтоинспекции Бурятии остановили автомобиль «Хонда», за рулём которой была 45-летняя женщина. По внешним признакам дорожные полицейские предположили, что водитель в алкогольном опьянении. Однако «дуть в трубочку» для освидетельствования она отказалась.
- Маску снимите, - попросил женщину автоинспектор.
- Зачем? Самоизоляция, карантин, - ответила женщина.
При составлении административного материала агрессивно настроенные знакомые нарушительницы пытались препятствовать действиям сотрудников ДПС. «Группа поддержки» утверждала, что автомобиль не двигался, а водитель и пассажиры сидели в транспортном средстве и беседовали.
- Вы указали, на каком месте стояла машина?
- Да-да, указали.
- А вы зарегистрировали, что машина стояла на месте, с выключенным двигателем… вы не представились…
- Подписывайте.
- Не-не, не буду. Вы, может, мошенники, которые подъехали на машине ДПС Кто вы такие? Ты нарколог, что ли? – говорили наперебой женщина и её приятельницы, которые кричали в окно патрульной машины.
Однако видеорегистратор, установленный в патрульной машине зафиксировал то, что автомобиль не был припаркован возе дома, как говорила автолюбительница, а ехал по проезжей части.
- Зачастую, источниками конфликтов и споров при оформлении материалов являются именно попутчики и друзья пьяных водителей. Сами нарушители не понимают, что бремя ответственности за нарушение нести будут только они, а не их знакомые и друзья, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Госавтоинспекция призывает граждан не допускать фактов управления транспортом в состоянии опьянения. Лучше воспользуйтесь услугами служб такси или «трезвых водителей». Любая «пьяная поездка» может привести к печальным последствиям.
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте прошлого года пьяная женщина-водитель в Улан-Удэ отправила сотрудников ГИБДД «отдыхать».
В августе 2018-го в Улан-Удэ остановили сильно пьяную женщину за рулём. При оформлении протокола она устроила целое представление. «Я теряю сознание, всё, теряю сознание», - картинно заломила она руки и повалилась прямо на сотрудника.