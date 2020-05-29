В Бурятии пьяная женщина-водитель отказалась снять маску для освидетельствования





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от УГИБДД Республики Бурятия (@gibdd03) 29 Май 2020 в 1:59 PDT



- Зачастую, источниками конфликтов и споров при оформлении материалов являются именно попутчики и друзья пьяных водителей. Сами нарушители не понимают, что бремя ответственности за нарушение нести будут только они, а не их знакомые и друзья, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Госавтоинспекция призывает граждан не допускать фактов управления транспортом в состоянии опьянения. Лучше воспользуйтесь услугами служб такси или «трезвых водителей». Любая «пьяная поездка» может привести к печальным последствиям.



Как сообщал «Байкал-Daily», в марте прошлого года пьяная женщина-водитель в Улан-Удэ



В августе 2018-го в Улан-Удэ остановили сильно пьяную женщину за рулём. При оформлении протокола она

- Зачастую, источниками конфликтов и споров при оформлении материалов являются именно попутчики и друзья пьяных водителей. Сами нарушители не понимают, что бремя ответственности за нарушение нести будут только они, а не их знакомые и друзья, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.Госавтоинспекция призывает граждан не допускать фактов управления транспортом в состоянии опьянения. Лучше воспользуйтесь услугами служб такси или «трезвых водителей». Любая «пьяная поездка» может привести к печальным последствиям.Как сообщал «Байкал-Daily», в марте прошлого года пьяная женщина-водитель в Улан-Удэ отправила сотрудников ГИБДД «отдыхать» В августе 2018-го в Улан-Удэ остановили сильно пьяную женщину за рулём. При оформлении протокола она устроила целое представление . «Я теряю сознание, всё, теряю сознание», - картинно заломила она руки и повалилась прямо на сотрудника.

Ночью 21 мая сотрудники Госавтоинспекции Бурятии остановили автомобиль «Хонда», за рулём которой была 45-летняя женщина. По внешним признакам дорожные полицейские предположили, что водитель в алкогольном опьянении. Однако «дуть в трубочку» для освидетельствования она отказалась.- Маску снимите, - попросил женщину автоинспектор.- Зачем? Самоизоляция, карантин, - ответила женщина.При составлении административного материала агрессивно настроенные знакомые нарушительницы пытались препятствовать действиям сотрудников ДПС. «Группа поддержки» утверждала, что автомобиль не двигался, а водитель и пассажиры сидели в транспортном средстве и беседовали.- Вы указали, на каком месте стояла машина?- Да-да, указали.- А вы зарегистрировали, что машина стояла на месте, с выключенным двигателем… вы не представились…- Подписывайте.- Не-не, не буду. Вы, может, мошенники, которые подъехали на машине ДПС Кто вы такие? Ты нарколог, что ли? – говорили наперебой женщина и её приятельницы, которые кричали в окно патрульной машины.Однако видеорегистратор, установленный в патрульной машине зафиксировал то, что автомобиль не был припаркован возе дома, как говорила автолюбительница, а ехал по проезжей части.