Пьяный водитель погубил ребёнка и причинил травмы другим членам семьи
В Кяхтинском районе Бурятии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего мужчины, устроившего ДТП, в котором погибла 13-летняя девочка.
Его будут судить по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека и повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла в августе 2021 года. По данным следствия, мужчина на своём автомобиле Mitsubishi Outlander приехал в гости к отцу в село Хоронхой. В тот день он распивал алкоголь, а вечером поехал к себе домой, в Гусиноозёрск, будучи пьяным.
На 201-м км трассы «Улан-Удэ-Кяхта» пьяный водитель выехал на полосу встречного движения, где врезался в Toyota Mark II. Там ехала семья с тремя детьми.
На месте скончалась 13-летняя девочка. Её родители и две младшие сестры были госпитализированы в Кяхтинскую больницу. У матери и одной из девочек диагностированы тяжёлые травмы.
Сам пьяный водитель при столкновении пострадал незначительно. Его задержали. На допросах он признал вину полностью и давал подробные показания об обстоятельствах аварии.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
В Бурятии будут судить водителя, по вине которого погибла девочка
Происшествия, Фото:
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