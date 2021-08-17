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В Бурятии в ДТП погибла девочка и пострадали пять человек

В Бурятии в ДТП погибла девочка и пострадали пять человек
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Виновник трагического ДТП был пьян 

Накануне вечером в Кяхтинском районе Бурятии по вине пьяного водителя произошло ДТП, в котором погибли и пострадали люди.

Около 23 часов 52-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, следуя в состоянии алкогольного опьянения по автодороге «Улан-Удэ – Кяхта», в 50 км от села Хоронхой выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Марк 2» под управлением 32-летнего водителя.

Результат освидетельствования водителя Mitsubishi - 0.79 мг/л.

- В результате ДТП 13-летняя девочка - пассажир «Тойоты» - от полученных травм скончалась в медицинском учреждении, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Также в Кяхтинскую центральную районную больницу были доставлены оба водителя и три пассажира «Тойоты» - 35-летняя женщина, девочки 2012 и 2018 годов рождения.

Известно, что в «Тойоте» находилась семья. Погибла их старшая дочь. Мать и средняя дочь сейчас в тяжёлом состоянии.
ДТП.смерть ДТП

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