В Бурятии в ДТП погибла девочка и пострадали пять человек

Также в Кяхтинскую центральную районную больницу были доставлены оба водителя и три пассажира «Тойоты» - 35-летняя женщина, девочки 2012 и 2018 годов рождения.







Известно, что в «Тойоте» находилась семья. Погибла их старшая дочь. Мать и средняя дочь сейчас в тяжёлом состоянии.

Накануне вечером в Кяхтинском районе Бурятии по вине пьяного водителя произошло ДТП, в котором погибли и пострадали люди.Около 23 часов 52-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, следуя в состоянии алкогольного опьянения по автодороге «Улан-Удэ – Кяхта», в 50 км от села Хоронхой выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Марк 2» под управлением 32-летнего водителя.Результат освидетельствования водителя Mitsubishi - 0.79 мг/л.- В результате ДТП 13-летняя девочка - пассажир «Тойоты» - от полученных травм скончалась в медицинском учреждении, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.