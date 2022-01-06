По предварительным данным, погиб один человек
Прокуратура Бурятии взяла на контроль проведение процессуальной проверки по факту гибели человека в результате схода лавины в Тункинском районе.
Как сообщал «Байкал-Dailу», трагедия произошла в местности Пик Дружбы. По предварительным данным, под лавину попала группа из трёх туристов. В результате несчастного случая один человек погиб, один пострадал.
- Надзорным ведомством будут установлены обстоятельства случившегося и дана оценка произошедшему, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Прокуратура Бурятии взяла на контроль проверку по сходу лавины на туристов
Происшествия, Фото:
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