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Прокуратура Бурятии взяла на контроль проверку по сходу лавины на туристов

Прокуратура Бурятии взяла на контроль проверку по сходу лавины на туристов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
По предварительным данным, погиб один человек

Прокуратура Бурятии взяла на контроль проведение процессуальной проверки по факту гибели человека в результате схода лавины в Тункинском районе.

Как сообщал «Байкал-Dailу», трагедия произошла в местности Пик Дружбы. По предварительным данным, под лавину попала группа из трёх туристов. В результате несчастного случая один человек погиб, один пострадал.

- Надзорным ведомством будут установлены обстоятельства случившегося и дана оценка произошедшему, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
прокуратура лавины

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