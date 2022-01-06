По предварительным данным, под лавину попали сноубордисты
6 января снежная лавина сошла на группу туристов в Тункинском районе Бурятии, катавшихся на сноубордах. По предварительным данным, один человек погиб, ещё один пострадал.
ЧП произошло на Пике Дружбы.
- Днём поступило сообщение о сходе снежной массы в Тункинском районе на Пике Дружбы. Незарегистрированная группа из трёх человек, по предварительным данным каталась на сноубордах. В результате схода снежных масс один человек пострадал, один, предварительно, погиб, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Для проведения спасательных работ привлечены шесть республиканских спасателей, а также спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда из Слюдянки – также шесть человек. Приведён в готовность к применению вертолёт Ми-8 МЧС России.
Информация уточняется
В Бурятии турист погиб при сходе лавины
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пьяные постояльцы гостиницы взяли ворота на таран после дебоша
Женщина считала, что заработает на бирже
В обеих столкнувшихся машинах ехали семьи с детьми
Ещё два человека получили травмы
Один из них связан с крупной аварией на улице Сахьяновой
Бывший сожитель поджёг её дом и жилище соседа
В автоаварии также пострадали четверо детей
Мужчина ушёл из дома в начале января
Последствия аварии устранят в ближайшее время
Обстоятельства смертельной автоаварии выясняются
Пожар случился днём
На месте работают бригады МУП «Водоканал»
Без воды остались 17 домов
Собака провела в котловане около четырёх дней
Рано утром произошла авария