В Бурятии турист погиб при сходе лавины

По предварительным данным, под лавину попали сноубордисты



6 января снежная лавина сошла на группу туристов в Тункинском районе Бурятии, катавшихся на сноубордах. По предварительным данным, один человек погиб, ещё один пострадал.



ЧП произошло на Пике Дружбы.



- Днём поступило сообщение о сходе снежной массы в Тункинском районе на Пике Дружбы. Незарегистрированная группа из трёх человек, по предварительным данным каталась на сноубордах. В результате схода снежных масс один человек пострадал, один, предварительно, погиб, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



Для проведения спасательных работ привлечены шесть республиканских спасателей, а также спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда из Слюдянки – также шесть человек. Приведён в готовность к применению вертолёт Ми-8 МЧС России.



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