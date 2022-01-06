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В Бурятии турист погиб при сходе лавины

В Бурятии турист погиб при сходе лавины
Происшествия,  Фото:pixabay.com
По предварительным данным, под лавину попали сноубордисты

6 января снежная лавина сошла на группу туристов в Тункинском районе Бурятии, катавшихся на сноубордах. По предварительным данным, один человек погиб, ещё один пострадал.

ЧП произошло на Пике Дружбы.

- Днём поступило сообщение о сходе снежной массы в Тункинском районе на Пике Дружбы. Незарегистрированная группа из трёх человек, по предварительным данным каталась на сноубордах. В результате схода снежных масс один человек пострадал, один, предварительно, погиб, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Для проведения спасательных работ привлечены шесть республиканских спасателей, а также спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда из Слюдянки – также шесть человек. Приведён в готовность к применению вертолёт Ми-8 МЧС России.

Информация уточняется
смерть лавина

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