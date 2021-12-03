В Иркутской области подросток чуть не устроил ЧП на железной дороге

- Несовершеннолетнего привлекли к административной ответственности по статье «Сбрасывание на железнодорожные пути предметов, которые могут вызвать нарушение движения поездов». Опекун подростка также привлечён к ответственности по статье «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.







На станции Иркутск-пассажирский на перегоне «Гончарово - Большой Луг» подросток скатил автомобильную покрышку под движущийся состав грузового поезда.Хулиганил 16-летний учащийся одной из школ Шелеховского района.