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В Иркутской области подросток чуть не устроил ЧП на железной дороге

В Иркутской области подросток чуть не устроил ЧП на железной дороге
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте
К ответственности привлекли опекуна хулигана

На станции Иркутск-пассажирский на перегоне «Гончарово - Большой Луг» подросток скатил автомобильную покрышку под движущийся состав грузового поезда.

Хулиганил 16-летний учащийся одной из школ Шелеховского района.

- Несовершеннолетнего привлекли к административной ответственности по статье «Сбрасывание на железнодорожные пути предметов, которые могут вызвать нарушение движения поездов». Опекун подростка также привлечён к ответственности по статье «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



железная дорога

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