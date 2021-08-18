Забайкалка убила бывшего супруга

Женщина напала на бывшего мужа во время ссоры



В Забайкальском возбуждено уголовное дело об убийстве в отношении 37-летней жительницы посёлка Приаргунск.



По данным следствия, в ночь на 17 августа подозреваемая в своём доме поссорилась с бывшим супругом. Она нанесла ему удар ножом, отчего мужчина скончался на месте.



- Следователи СК провели комплекс необходимых следственных действий. Осмотрено место происшествия, изъяты следы и предметы, имеющие значение для расследования дела. Назначены медицинская и другие судебные экспертизы. Следователи задержали женщину на 48 часов по подозрению в совершении преступления. Решается вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.



Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

