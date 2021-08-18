 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 августа

17 августа

Популярное

Забайкалка убила бывшего супруга

Забайкалка убила бывшего супруга
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина напала на бывшего мужа во время ссоры

В Забайкальском возбуждено уголовное дело об убийстве в отношении 37-летней жительницы посёлка Приаргунск.

По данным следствия, в ночь на 17 августа подозреваемая в своём доме поссорилась с бывшим супругом. Она нанесла ему удар ножом, отчего мужчина скончался на месте.

- Следователи СК провели комплекс необходимых следственных действий. Осмотрено место происшествия, изъяты следы и предметы, имеющие значение для расследования дела. Назначены медицинская и другие судебные экспертизы. Следователи задержали женщину на 48 часов по подозрению в совершении преступления. Решается вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
убийство семьи

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Забайкалка убила бывшего супруга
Забайкалка убила бывшего супруга
Происшествия, 18.08.2021
Женщина напала на бывшего мужа во время ссоры
Отцу насмерть сбитой Жамбаловым студентки увеличили компенсацию
Отцу насмерть сбитой Жамбаловым студентки увеличили компенсацию
Происшествия, 18.08.2021
Верховный суд увеличил размер компенсации более чем в три раза
В Бурятии возгорание в доме первым увидел ехавший мимо пожарный
В Бурятии возгорание в доме первым увидел ехавший мимо пожарный
Происшествия, 18.08.2021
Взрослые были на летней кухне, а дома находился ребёнок
В пригороде Улан-Удэ обрушилась дорога
В пригороде Улан-Удэ обрушилась дорога
Происшествия, 18.08.2021
Огромный провал образовался на дороге после дождя
Пьяный улан-удэнец разбил губу росгвардейцу
Пьяный улан-удэнец разбил губу росгвардейцу
Происшествия, 18.08.2021
Перед судом предстал нарушитель, имеющий благодарность от главы Бурятии
В Бурятии водитель, из-за которого погибла девочка, признал вину
В Бурятии водитель, из-за которого погибла девочка, признал вину
Происшествия, 18.08.2021
Сам пьяный водитель, погубивший ребёнка, почти не пострадал
В Иркутске с начала года произошло более 40 ДТП с автобусами
В Иркутске с начала года произошло более 40 ДТП с автобусами
Происшествия, 18.08.2021
Дорожные полицейские проверяют маршрутки
Улан-удэнку обокрал собутыльник её сожителя
Улан-удэнку обокрал собутыльник её сожителя
Происшествия, 18.08.2021
Женщины не было дома, когда гражданский супруг закатил гулянку с новым знакомым
Улан-удэнец стал угонщиком после ссоры с женой
Улан-удэнец стал угонщиком после ссоры с женой
Происшествия, 18.08.2021
Мужчина пошёл на угон чужого автомобиля после того, как провёл ночь в кустах
В некоторых районах Бурятии ожидаются селевые потоки
В некоторых районах Бурятии ожидаются селевые потоки
Происшествия, 18.08.2021
Выход воды на пойму наблюдается в четырёх сёлах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^