Женщина напала на бывшего мужа во время ссоры
В Забайкальском возбуждено уголовное дело об убийстве в отношении 37-летней жительницы посёлка Приаргунск.
По данным следствия, в ночь на 17 августа подозреваемая в своём доме поссорилась с бывшим супругом. Она нанесла ему удар ножом, отчего мужчина скончался на месте.
- Следователи СК провели комплекс необходимых следственных действий. Осмотрено место происшествия, изъяты следы и предметы, имеющие значение для расследования дела. Назначены медицинская и другие судебные экспертизы. Следователи задержали женщину на 48 часов по подозрению в совершении преступления. Решается вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
Забайкалка убила бывшего супруга
Происшествия, Фото:
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