Улан-удэнку обокрал собутыльник её сожителя

Женщины не было дома, когда гражданский супруг закатил гулянку с новым знакомым



28 июля в полицию Железнодорожного района обратилась 56-летняя улан-удэнка с заявлением о краже вещей из дома. Женщина рассказала, что живёт с сожителем, но накануне она дома не ночевала, а по приезду утром обнаружила пропажу ноутбука, сотового телефона и банковской карты. Позже с банковской карты были совершены покупки в различных магазинах на сумму около 74 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



По подозрению в краже полицейские задержали ранее судимого за имущественные преступления 29-летнего улан-удэнца.



Как выяснилось, накануне сожитель женщины на улице познакомился с молодым человеком и пригласил его гости для распития спиртного. После употребления алкоголя хозяин дома уснул, а наутро обнаружил пропажу имущества.



Украденные сотовый телефон, ноутбук и банковская карта изъяты.



Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Следствие продолжается.





