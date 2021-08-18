Женщины не было дома, когда гражданский супруг закатил гулянку с новым знакомым
28 июля в полицию Железнодорожного района обратилась 56-летняя улан-удэнка с заявлением о краже вещей из дома. Женщина рассказала, что живёт с сожителем, но накануне она дома не ночевала, а по приезду утром обнаружила пропажу ноутбука, сотового телефона и банковской карты. Позже с банковской карты были совершены покупки в различных магазинах на сумму около 74 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
По подозрению в краже полицейские задержали ранее судимого за имущественные преступления 29-летнего улан-удэнца.
Как выяснилось, накануне сожитель женщины на улице познакомился с молодым человеком и пригласил его гости для распития спиртного. После употребления алкоголя хозяин дома уснул, а наутро обнаружил пропажу имущества.
Украденные сотовый телефон, ноутбук и банковская карта изъяты.
Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Следствие продолжается.
Улан-удэнку обокрал собутыльник её сожителя
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