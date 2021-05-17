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В Бурятии сбежавшего пациента психбольницы нашли на АЗС

В Бурятии сбежавшего пациента психбольницы нашли на АЗС
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Мужчина попросил о ночлеге

В Улан-Удэ сработала кнопка экстренного вызова на АЗС на улице Мелиораторов. По сигналу тревоги прибыли сотрудники вневедомственной охраны, сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Выяснилось, что в помещение автозаправочной станции зашёл мужчина и попросился переночевать. Работники АЗС вызвали помощь.

Сотрудники Росгвардии в ходе установления личности мужчины обнаружили, что он находится в розыске как без вести пропавший. Он ушёл из психоневрологического пансионата в Кабанском районе.

В администрации психоневрологического пансионата уточнили, что недееспособный мужчина проходит лечение и в силу своего заболевания периодически уходит.

Росгвардейцы передали мужчину в отдел полиции для установления всех обстоятельств и передачи обратно на лечение.
пропавшие без вести Росгвардия
 
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