В Бурятии сбежавшего пациента психбольницы нашли на АЗС

Мужчина попросил о ночлеге
В Улан-Удэ сработала кнопка экстренного вызова на АЗС на улице Мелиораторов. По сигналу тревоги прибыли сотрудники вневедомственной охраны, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Выяснилось, что в помещение автозаправочной станции зашёл мужчина и попросился переночевать. Работники АЗС вызвали помощь.
Сотрудники Росгвардии в ходе установления личности мужчины обнаружили, что он находится в розыске как без вести пропавший. Он ушёл из психоневрологического пансионата в Кабанском районе.
В администрации психоневрологического пансионата уточнили, что недееспособный мужчина проходит лечение и в силу своего заболевания периодически уходит.
Росгвардейцы передали мужчину в отдел полиции для установления всех обстоятельств и передачи обратно на лечение.
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Происшествия, Фото:
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