В Бурятии сбежавшего пациента психбольницы нашли на АЗС

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Мужчина попросил о ночлеге



В Улан-Удэ сработала кнопка экстренного вызова на АЗС на улице Мелиораторов. По сигналу тревоги прибыли сотрудники вневедомственной охраны, сообщили в Росгвардии по Бурятии.



Выяснилось, что в помещение автозаправочной станции зашёл мужчина и попросился переночевать. Работники АЗС вызвали помощь.



Сотрудники Росгвардии в ходе установления личности мужчины обнаружили, что он находится в розыске как без вести пропавший. Он ушёл из психоневрологического пансионата в Кабанском районе.



В администрации психоневрологического пансионата уточнили, что недееспособный мужчина проходит лечение и в силу своего заболевания периодически уходит.



Росгвардейцы передали мужчину в отдел полиции для установления всех обстоятельств и передачи обратно на лечение.

