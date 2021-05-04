Преступление произошло в Пасху
Поздним вечером 2 мая в дежурную часть полиции Хоринского района Бурятии поступило сообщение о возгорании здания церкви «Христа Спасителя» в селе Тэгда. В результате пожара частично обгорел амвон. Размер причинённого ущерба устанавливается.
По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Хоринский» задержан ранее судимый за наркопреступление 27-летний местный житель.
- В настоящее время с задержанным работают сотрудники полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мотивы противоправного деяния устанавливаются, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии задержан подозреваемый в поджоге церкви
Происшествия, Фото:
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