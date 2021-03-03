Четыре ночи лесники устраивали засады
В Заиграевском районе Бурятии около недели назад лесничие во время патрулирования лесов обнаружили незаконную рубку леса, а рядом – след автомобиля «ЗИЛ-131». Четыре ночи лесники устраивали засады, однако поймать мужчину «на горячем» не удавалось, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
Сегодня, 3 марта, ночью лесники вновь выявили свежеспиленные пни, присыпанные снегом, а рядом – след от «ЗИЛ-131», который вёл в село.
Объём заготовленной древесины в защитных лесах составил около 18 кубометров. Ущерб составил более 360 тысяч рублей.
След привёл лесников ко двору в селе Шабур – за забором был складирован свежеспиленный штабель древесины, однако автомобиля не было. Рассмотрев следы внимательнее, лесники увидели, что следы ведут в другой двор. Тогда они проехали буквально 200 метров по свежим следам машины и обнаружили тот самый «Зил-131».
В отношении нарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Вся информация была передана в ОМВД по Заиграевскому району для принятия мер, в том числе изъятия техники и возбуждения уголовного дела.
Между тем, как отмечают лесники, именно этот автомобиль неоднократно фигурировал в незаконных рубках леса. Такие случаи в Хандагатайском лесничестве – не редкость. На памяти лесничих несколько машин, которые фигурировали в незаконных рубках два, три, а то и пять раз.
В Бурятии лесники несколько ночей выслеживали лесоруба
Происшествия, Фото:
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