В Улан-Удэ вандалы устроили бардак на Соборной





Соборная – одна из старейших улиц Улан-Удэ. Получила это название в 18 веке во время строительства Одигитриевского собора. В начале 19 переименовали в Почтамтскую, а после Революции – в Первомайскую. В конце 20 века улица была названа в честь оперного певца Лхасарана Линховоина. Историческое название улице вернули в 2016 году, в честь 350-летия Улан-Удэ. Тогда здесь сделали ремонт и открыли пешеходную зону

В паблике «Аноним 03» пользователь выложил фото последствий вандализме на пешеходной улице Соборная в Улан-Удэ. Неизвестные вырвали цветы из клумбы и перевернули скамейки. Всё произошло неподалёку от Одигитриевского собора.В комментариях пользователи осуждают вандалов, называя их «свиньями». «Какая-то свинья мимо проходила, рылом залезла», «Дебилы», - пишут пользователи.«Закладку искали, поди», - предложил один из комментаторов. В ответ ему возразили, что для этого не обязательно было крушить лавочки.