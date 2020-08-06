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В Улан-Удэ вандалы устроили бардак на Соборной

В Улан-Удэ вандалы устроили бардак на Соборной
Происшествия,  Фото:"Аноним 03"
Они вырвали цветы и перевернули лавочки

В паблике «Аноним 03» пользователь выложил фото последствий вандализме на пешеходной улице Соборная в Улан-Удэ. Неизвестные вырвали цветы из клумбы и перевернули скамейки. Всё произошло неподалёку от Одигитриевского собора.

В комментариях пользователи осуждают вандалов, называя их «свиньями». «Какая-то свинья мимо проходила, рылом залезла», «Дебилы», - пишут пользователи.

«Закладку искали, поди», - предложил один из комментаторов. В ответ ему возразили, что для этого не обязательно было крушить лавочки.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно мужчина взобрался на постамент на Мемориале Победы, где горит Вечный огонь, чтобы погреться.

Соборная – одна из старейших улиц Улан-Удэ. Получила это название в 18 веке во время строительства Одигитриевского собора. В начале 19 переименовали в Почтамтскую, а после Революции – в Первомайскую. В конце 20 века улица была названа в честь оперного певца Лхасарана Линховоина. Историческое название улице вернули в 2016 году, в честь 350-летия Улан-Удэ. Тогда здесь сделали ремонт и открыли пешеходную зону.
вандализм
 
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