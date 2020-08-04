Прохожие еле согнали неизвестного с постамента
В паблике «Аноним 03» появилось фото, как мужчина взобрался на постамент на Мемориале Победы, где горит Вечный огонь. Автор снимка поделился, что этого мужчину «еле согнали». На фото видно, как неизвестный разложил на мемориале пакет, а сам, предположительно, грелся от Вечного огня.
В комментариях люди начали предполагать, что этот человек психически не здоров или просто не чтит память павших воинов: «Болеет, наверное. Бедный мужик», «Тут психиатрическую помощь надо вызывать», «Не уважает павших героев ВОВ», «Скорее всего проблемы с психикой».
Инциденты на Мемориале Победы происходят не в первый раз. Как сообщал «Байкал-Daily», этой зимой пьяный 60-летний мужчина поджёг там венок. В отношении него было возбуждено уголовное дело.
В мае 2018 года неизвестные опрокинули бетонные вазы, установленные вдоль пешеходной дорожки на Мемориале Победы.
Годом ранее вандалы потушили пламя Вечного огня. Работники администрации возобновили подачу газа спустя несколько часов.
Самый нашумевший случай вандализма на Мемориале Победы произошёл в 2015 году. Мужчина поджёг венки и повредил памятник. Как выяснилось позже, всё это сделал бывший военный. Суд приговорил 25-летнего жителя Улан-Удэ к к 1 году и 4 месяцам колонии-поселении. Его также обязали заплатить около 500 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба.
В Улан-Удэ мужчина грелся у Вечного огня
Происшествия, Фото:
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