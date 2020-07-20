В Чите наркосбытчики хотели «заработать» 4,5 млн рублей

Происшествия, Фото: УМВД по Забайкальскому краю

Уголовное дело на участников ОПГ передано в суд



В Чите в суд направлено уголовное дело в отношении организованной группы, участники которой занимались сбытом синтетических наркотиков через интернет-магазин.



Преступников задержали весной 2020 года. Были задержаны девять человек в возрасте от 22 до 29 лет, которые входили в состав организованной группы.



Установлено, что обвиняемые, занимались сбытом «синтетики», оставляя наркотики в «закладках». Все контакты с потенциальными покупателями и друг другом участники группы вели на интернет-площадках, используя специальные приложения, позволяющие соблюдать анонимность и тайну переписки.



В ходе обысков у задержанных изъяли свыше одного килограмма различных наркотиков синтетического происхождения и упаковочный материал. По версии следствия, в случае реализации изъятых веществ, участники группы могли получить незаконный доход в сумме более 4,5 миллионов рублей.



В настоящее время уголовное дело по обвинению девяти читинцев в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном в значительном, крупном и особо крупном размере, направлено в суд с обвинительным заключением.



Наркосбытчикам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. На период расследования семь из девяти обвиняемых по решению суда находились под стражей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.





