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Житель Бурятии дважды сжёг туалет из мести за воду

Житель Бурятии дважды сжёг туалет из мести за воду
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Поджигатель мстил за то, что ему не дали набрать воды из колонки

В Тарбагатайском районе Бурятии полицейские задержали местного жителя за поджоги в селе Нижний Саянтуй.

43-летний житель ДНТ дважды из мести поджигал туалет, расположенный рядом с водоколонкой в дачном товариществе. В обоих случаях он находился в состоянии опьянения.

Первый раз преступление мужчина совершил в апреле, когда продавец магазин рядом с колонкой не дала набрать пятилитровую бутылку воды. Женщина аргументировала это тем, что он не является жителем их товарищества, а, между тем, «все проживающие на территории граждане платят за воду».

Спустя два дня мужчина, проходя пьяным мимо водокачки, вспомнил этот разговор. Решив отомстить обидчице, он спалил туалет, находящийся на общей с колонкой и магазином территории.

В ночь на 7 июля ситуация повторилась. Нетрезвый мужчина снова поджёг уже восстановленную постройку. Общий ущерб составил 10 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Умышленное уничтожение имущества». Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.

Максимальное наказание, согласно санкциям данной статьи – до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июня в Улан-Удэ поймали пиромана из СНТ «Зенит». Он поджигал дома, а затем сам помогал их тушить. Молодой человек заявил, что хотел «взбодрить местных жителей».


Поджог умышленное уничтожение имущества
 
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