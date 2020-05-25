В Улан-Удэ произошло ДТП с участием «скорой помощи»

Авария произошла на пересечении Жердева и проспекта Строителей
Вечером в воскресенье, 24 мая, на пересечении улицы Жердева и проспекта Строителей в Улан-Удэ произошло ДТП с участием автомобиля «скорой помощи» УАЗ и Тoyota Сorolla Fielder.
По предварительной информации, девушка на японском автомобиле решила перестроиться с крайней правой полосы на среднюю, но не убедилась в безопасности манёвра. В результате столкновения была погнута пассажирская дверь на Тoyota.
- Вину в ДТП никто не признавала. Такая вот ситуация неоднозначная. Повреждения минимальны, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.
Пострадавших в аварии нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», этой весной в Улан-Удэ родители сбитой на «зебре» девочки искали очевидцев аварии
. На ребёнка наехал автомобиль «скорой».
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