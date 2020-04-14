Мать сбитой на «зебре» девочки ищет свидетелей
12 апреля около 16:20 на улице Трубачеева в Улан-Удэ 8-летнюю девочку сбил автомобиль «скорой». Как рассказала «Байкал-Daily» мама пострадавшей девочки Наталья, дочь переходила дорогу на зелёный сигнал светофора.
В тот день девочка решила обменяться слаймами (игрушка – прим. ред.) с подружкой. Для этого необходимо было перейти дорогу.
- Она переходила дорогу как положено. Зелёный загорелся, первая машина около неё остановилась, из-за этой первой машины вылетела «скорая помощь». Очевидцы рассказали, что дочь отлетела на два метра - рассказала Наталья.
Сразу после аварии медики из «скорой» остановились, оказали первую помощь и доставили ребёнка в больницу. Сейчас девочка находится в ДРКБ.
Чтобы установить все обстоятельства происшествия, родители пострадавшей девочки ищут свидетелей ДТП. Они обращаются ко всем возможным очевидцам аварии, а также к проезжавшим мимо автомобилистам, возможно, их видеорегистратор запечатлел момент ДТП.
- Мы хотим, чтобы на видео было видно, что скорая ехала без опознавательных знаков: без проблесковых маячков, без сигналов. Ребёнок не услышал. Если бы они включили сигнал, то она бы отреагировала, - пояснила Наталья.
Она просит людей откликнуться и позвонить ей по номеру телефона 8 924 655 88 91.
В Улан-Удэ скорая сбила девочку на «зебре»
Происшествия, Фото:
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