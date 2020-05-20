Много денег у пенсионерки при себе не оказалось
Инцидент произошёл накануне днём в лесном массиве в Ангарске 36-летний мужчина напал на ангарчанку и, применив насилие, отобрал незначительную сумму денег, после чего убежал. 78-летняя женщина добралась домой и вызвала сотрудников полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Полицейские получили видеозапись с камеры наблюдения, с изображением подозреваемого, подходящего под описание потерпевшей.
Ориентировка была передана личному составу полицейских и наружным нарядам. Вскоре местный житель сообщил, что видел похожего мужчину.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.
Мужчина был судим. В августе 2019 года он вышел из колонии, где провёл 15 лет.
Сейчас полицейские готовят ходатайство о награждении свидетеля, оказавшего помощь органам правопорядка.
С задержанным проводятся следственно-оперативные мероприятия, устанавливается его возможная причастность к иным преступлениям. В данный момент он задержан.
В Ангарске грабитель напал на 78-летнюю женщину в лесу
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