Землетрясение зафиксировано на севере Байкала
Землетрясение произошло в понедельник в акватории озера Байкал на границе Иркутской области и Бурятии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.
Согласно оперативным данным сейсмологов, подземный толчок был зафиксирован в 5:34 по местному времени (0:34 мск) в точке с координатами 54.97 градусов северной широты 109.32 восточной долготы. Эпицентр находился на дне Байкала в 74 км южнее города Северобайкальск.
Энергетический класс 9,5, магнитуда по формуле для Байкальского региона 3.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе подземный толчок был зафиксирован на территории Муйского района Бурятии.
На дне Байкала произошло землетрясение
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