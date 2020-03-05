В Улан-Удэ на пожаре погиб пенсионер

Единый телефон пожарных и спасателей – 101.





Как сообщал «Байкал-Daily», во вторник в Бурятии произошло два пожара, унёсшие жизни двух мужчин. Возгорания случились в Кабанском районе и городе Гусиноозёрск.





Вечером 3 марта в СНТ «Профсоюзник» в Улан-Удэ горел частный жилой дом. На момент прибытия огнеборцев здание горело полностью с угрозой перехода огня на соседние постройки. За полчаса пожар был ликвидирован. В результате дом выгорел на площади 20 квадратных метров, сгорела крыша, и произошло обрушение кровли.В результате пожара погиб 70-летний мужчина.- Рассматриваются несколько причин возникновения пожара, в том числе аварийный режим работы электросети и неосторожное обращение с огнём при курении, - сообщила старший дознаватель УНДПР ГУ МЧС России по Бурятия Яна Сороковикова.Главное управление МЧС России по республике призывает людей строго соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печей и электрооборудования.- Следите за их состоянием, своевременно производите их ремонт. Ни в коем случае не оставляйте малолетних детей без присмотра, храните в недоступных от детей местах спички и зажигалки. Будьте осторожными с огнём, в частности при курении, - сообщили в пресс-службе ведомства.