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В Улан-Удэ на пожаре погиб пенсионер

В Улан-Удэ на пожаре погиб пенсионер
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Крыша дома сгорела и обрушилась

Вечером 3 марта в СНТ «Профсоюзник» в Улан-Удэ горел частный жилой дом. На момент прибытия огнеборцев здание горело полностью с угрозой перехода огня на соседние постройки. За полчаса пожар был ликвидирован. В результате дом выгорел на площади 20 квадратных метров, сгорела крыша, и произошло обрушение кровли.

В результате пожара погиб 70-летний мужчина.

- Рассматриваются несколько причин возникновения пожара, в том числе аварийный режим работы электросети и неосторожное обращение с огнём при курении, - сообщила старший дознаватель УНДПР ГУ МЧС России по Бурятия Яна Сороковикова.

Главное управление МЧС России по республике призывает людей строго соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печей и электрооборудования.

- Следите за их состоянием, своевременно производите их ремонт. Ни в коем случае не оставляйте малолетних детей без присмотра, храните в недоступных от детей местах спички и зажигалки. Будьте осторожными с огнём, в частности при курении, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Единый телефон пожарных и спасателей – 101.

Как сообщал «Байкал-Daily», во вторник в Бурятии произошло два пожара, унёсшие жизни двух мужчин. Возгорания случились в Кабанском районе и городе Гусиноозёрск.

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