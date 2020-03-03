Жительница Бурятии нашла тело сгоревшего мужа

Пожар был ликвидирован за восемь минут. По словам дознавателей, наиболее вероятной его причиной стало неосторожное обращение с огнём при курении.







Сегодня, 3 марта, в Бурятии произошло два пожара, унёсшие жизни двух мужчин.В посёлке Селенгинск Кабанского района погиб 56-летний местный житель.Сообщение об огне поступило в 13:55. О пожаре сообщила владелица жилья, которая, вернувшись домой, обнаружила возгорание и тело мужа возле входной двери.- На момент прибытия пожарных дом горел изнутри на всей площади. В результате строение повреждено изнутри на площади 48 кв.м., - сообщили в республиканском агентства ГО и ЧС.Также сегодня днём в Гусиноозёрске погиб ещё один мужчина – на пожаре на улице Подгорная.- На момент прибытия огнеборцев жилой дом горел изнутри. По оперативным данным, к ликвидации привлекались девять человек и три единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.В МЧС уточнили, что причина этого пожара всё та – неосторожность при курении.