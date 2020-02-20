В Иркутской области школу закрыли из-за радона

Пока работа школы остановлена на два месяца



В деревне Столбова Иркутского района на два месяца закрыли начальную школу.



- Специалисты Цента гигиены и эпидемиологии установили превышение нормативного значения среднегодовой эквивалентной равновесной объёмной активности изотопов радона, - сообщили в УФССП по Иркутской области.



Иркутский районный суд признал школу виновной по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и приостановил её работу на 65 суток.



Судебные приставы незамедлительно исполнили решение суда.



Учащиеся переведены в другие школы.

