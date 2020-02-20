Пока работа школы остановлена на два месяца
В деревне Столбова Иркутского района на два месяца закрыли начальную школу.
- Специалисты Цента гигиены и эпидемиологии установили превышение нормативного значения среднегодовой эквивалентной равновесной объёмной активности изотопов радона, - сообщили в УФССП по Иркутской области.
Иркутский районный суд признал школу виновной по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и приостановил её работу на 65 суток.
Судебные приставы незамедлительно исполнили решение суда.
Учащиеся переведены в другие школы.
В Иркутской области школу закрыли из-за радона
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