В Иркутской области в ледяном Байкале утонул водитель «УАЗа»

Трагедия случилась в предновогодний день



В Ольхонском районе в Иркутской области, вблизи посёлка Малый Хужир, под лёд озера Байкал провалился автомобиль «УАЗ». Водитель остался в салоне.

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Сообщение о происшествии поступило в Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России в полдень 30 декабря. Провал произошёл в 200 метрах от берега. К месту на вездеходе «Трэкол» из посёлка Сахюрта выехала группа спасателей. Место провала было обследовано при помощи подводной камеры добровольцев.



На глубине 7 метров был обнаружен автомобиль с человеком внутри. Погибшим оказался 50-летний мужчина, житель села Елга.

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Спасатели совместно с родственниками подняли тело и передали сотрудникам полиции., сообщает пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

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- На данный момент лёд на Малом море неоднородный. В проливе Ольхонские ворота толщина льда составляет 28 см, от мыса Огой и севернее – 8-10 см. До наступления морозов выпало значительное количество осадков, в связи с чем теперь, под слоем снега очень сложно заметить пропарины. Повсюду нажимы, щели, промоины. Выезд на лёд вне официальной ледовой переправы крайне опасен», - прокомментировал начальник Сахюртинского поисково-спасательного подразделения БПСО Валерий Николаев.