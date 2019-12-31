Трагедия случилась в предновогодний день
В Ольхонском районе в Иркутской области, вблизи посёлка Малый Хужир, под лёд озера Байкал провалился автомобиль «УАЗ». Водитель остался в салоне.
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Сообщение о происшествии поступило в Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России в полдень 30 декабря. Провал произошёл в 200 метрах от берега. К месту на вездеходе «Трэкол» из посёлка Сахюрта выехала группа спасателей. Место провала было обследовано при помощи подводной камеры добровольцев.
На глубине 7 метров был обнаружен автомобиль с человеком внутри. Погибшим оказался 50-летний мужчина, житель села Елга.
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Спасатели совместно с родственниками подняли тело и передали сотрудникам полиции., сообщает пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.
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- На данный момент лёд на Малом море неоднородный. В проливе Ольхонские ворота толщина льда составляет 28 см, от мыса Огой и севернее – 8-10 см. До наступления морозов выпало значительное количество осадков, в связи с чем теперь, под слоем снега очень сложно заметить пропарины. Повсюду нажимы, щели, промоины. Выезд на лёд вне официальной ледовой переправы крайне опасен», - прокомментировал начальник Сахюртинского поисково-спасательного подразделения БПСО Валерий Николаев.
В Иркутской области в ледяном Байкале утонул водитель «УАЗа»
Происшествия, Фото:
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