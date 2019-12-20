Осуждённые улан-удэнской колонии жалуются на вымогателей

«Осуждённые отрицательной направленности» вымогают деньги, угрожая убийством



Накануне уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова посетила во внеплановом порядке исправительную колонию № 2 в связи с обращениями осуждённых об угрозе жизни и здоровью.



Во время личной беседы заключённые рассказали омбудсмену, что «осуждённые отрицательной направленности» вымогают деньги, угрожая убийством. Деньги перечисляли как самими осуждёнными, так и их родственниками.



Когда осуждённые обратились к замначальника колонии, он не принял должных мер, рассказали обратившиеся. Начальник колонии заверил Юлию Жамбалову, что был не в курсе сложившейся ситуации и пообещал обеспечить безопасность осуждённых.



В свою очередь, пресс-служба регионального УФСИН сообщила, что осуждённые ранее не обращались к администрации колонии по фактам вымогательства. Их обращения к омбудсмену направили в правоохранительные органы для принятия правового решения, сейчас в учреждении проводится проверка.



- Случившийся инцидент может свидетельствовать, что в колонии имеются недостатки в организации соблюдения режима и надзора, которые ставят под угрозу личную безопасность осуждённых. Уполномоченным информация об инциденте направлена прокурору Бурятии и в дирекцию ФСИН России, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии.

