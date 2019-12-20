«Осуждённые отрицательной направленности» вымогают деньги, угрожая убийством
Накануне уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова посетила во внеплановом порядке исправительную колонию № 2 в связи с обращениями осуждённых об угрозе жизни и здоровью.
Во время личной беседы заключённые рассказали омбудсмену, что «осуждённые отрицательной направленности» вымогают деньги, угрожая убийством. Деньги перечисляли как самими осуждёнными, так и их родственниками.
Когда осуждённые обратились к замначальника колонии, он не принял должных мер, рассказали обратившиеся. Начальник колонии заверил Юлию Жамбалову, что был не в курсе сложившейся ситуации и пообещал обеспечить безопасность осуждённых.
В свою очередь, пресс-служба регионального УФСИН сообщила, что осуждённые ранее не обращались к администрации колонии по фактам вымогательства. Их обращения к омбудсмену направили в правоохранительные органы для принятия правового решения, сейчас в учреждении проводится проверка.
- Случившийся инцидент может свидетельствовать, что в колонии имеются недостатки в организации соблюдения режима и надзора, которые ставят под угрозу личную безопасность осуждённых. Уполномоченным информация об инциденте направлена прокурору Бурятии и в дирекцию ФСИН России, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии.
Осуждённые улан-удэнской колонии жалуются на вымогателей
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Авария произошла утром
Команда Бурятии присоединилась к марафону от новосибирских учёных только год назад и сразу вырвалась в лидеры
На трассе «Байкал» в Бурятии временно закрыто движение
Ранее судимый мужчины ушёл из больницы с двумя смартфонами
Инцидент случился ночью
Обвиняемый в убийстве предложил полицейскому 80 тысяч
Пьяный грабитель ударил женщину по голове
Водитель «Ниссана» не справился с управлением
Инцидент произошёл вчера утром на Элеваторе
Мужчину дважды поймали нетрезвым за рулём
Пожар произошёл в коридоре бывшего общежития
Старший судебный пристав пошёл на преступление, чтобы не портить показатели своей работы
Столкнулись «Исудзу» и микроавтобус
Грязный воздух в Улан-Удэ приводит к ухудшению здоровья горожан
Женщина нецензурно выругалась на мужчину