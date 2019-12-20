 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Декабря

19 Декабря

Популярное

Осуждённые улан-удэнской колонии жалуются на вымогателей

Осуждённые улан-удэнской колонии жалуются на вымогателей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
«Осуждённые отрицательной направленности» вымогают деньги, угрожая убийством

Накануне уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова посетила во внеплановом порядке исправительную колонию № 2 в связи с обращениями осуждённых об угрозе жизни и здоровью.

Во время личной беседы заключённые рассказали омбудсмену, что «осуждённые отрицательной направленности» вымогают деньги, угрожая убийством. Деньги перечисляли как самими осуждёнными, так и их родственниками.

Когда осуждённые обратились к замначальника колонии, он не принял должных мер, рассказали обратившиеся. Начальник колонии заверил Юлию Жамбалову, что был не в курсе сложившейся ситуации и пообещал обеспечить безопасность осуждённых.

В свою очередь, пресс-служба регионального УФСИН сообщила, что осуждённые ранее не обращались к администрации колонии по фактам вымогательства. Их обращения к омбудсмену направили в правоохранительные органы для принятия правового решения, сейчас в учреждении проводится проверка.

- Случившийся инцидент может свидетельствовать, что в колонии имеются недостатки в организации соблюдения режима и надзора, которые ставят под угрозу личную безопасность осуждённых. Уполномоченным информация об инциденте направлена прокурору Бурятии и в дирекцию ФСИН России, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии.
колония осужденные вымогательство уполномоченный по правам человека
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Школьники Бурятии взяли серебро математического марафона
Школьники Бурятии взяли серебро математического марафона
Происшествия, 20.12.2019
Команда Бурятии присоединилась к марафону от новосибирских учёных только год назад и сразу вырвалась в лидеры
В Бурятии упавшая фура перекрыла движение
В Бурятии упавшая фура перекрыла движение
Происшествия, 20.12.2019
На трассе «Байкал» в Бурятии временно закрыто движение
В Чите пациент обокрал соседей по палате
В Чите пациент обокрал соседей по палате
Происшествия, 20.12.2019
Ранее судимый мужчины ушёл из больницы с двумя смартфонами
Житель Бурятии убил знакомого и пытался подкупить полицейского
Житель Бурятии убил знакомого и пытался подкупить полицейского
Происшествия, 20.12.2019
Обвиняемый в убийстве предложил полицейскому 80 тысяч
На ждущую автобус улан-удэнку напал грабитель
На ждущую автобус улан-удэнку напал грабитель
Происшествия, 20.12.2019
Пьяный грабитель ударил женщину по голове
На трассе в Бурятии в ДТП пострадали два водителя
На трассе в Бурятии в ДТП пострадали два водителя
Происшествия, 20.12.2019
Водитель «Ниссана» не справился с управлением
В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
Происшествия, 20.12.2019
Инцидент произошёл вчера утром на Элеваторе
Улан-удэнца отправили на обязательные работы за пьяную езду
Улан-удэнца отправили на обязательные работы за пьяную езду
Происшествия, 19.12.2019
Мужчину дважды поймали нетрезвым за рулём
В Иркутске 14 человек спаслись при пожаре повышенного номера
В Иркутске 14 человек спаслись при пожаре повышенного номера
Происшествия, 19.12.2019
Пожар произошёл в коридоре бывшего общежития
В Бурятии начальник отдела приставов сфабриковал дело ради статистики
В Бурятии начальник отдела приставов сфабриковал дело ради статистики
Происшествия, 19.12.2019
Старший судебный пристав пошёл на преступление, чтобы не портить показатели своей работы
В Улан-Удэ риск врождённых аномалий из-за грязного воздуха вырос в 12 раз
В Улан-Удэ риск врождённых аномалий из-за грязного воздуха вырос в 12 раз
Происшествия, 19.12.2019
Грязный воздух в Улан-Удэ приводит к ухудшению здоровья горожан  
Улан-удэнец ударил женщину топором по голове
Улан-удэнец ударил женщину топором по голове
Происшествия, 19.12.2019
Женщина нецензурно выругалась на мужчину

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^