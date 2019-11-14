В Улан-Удэ виновника ДТП через суд заставили заплатить 200 тысяч

Водитель не признавал вину и не помогал пострадавшему, который стал инвалидом



В Октябрьском районе Улан-Удэ судебный пристав помог улан-удэнцу взыскать с участника ДТП компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей за причинение тяжкого вреда здоровью.



Авария с участием двух автомобилей произошла в 2015 году в тоннеле под железной дорогой. Всему виной стало нарушение ПДД - не предоставление преимущества встречному движению.



Чтобы избежать лобового столкновения, водитель автомобиля, в котором находился пассажир, вырулил вправо, и столкнувшись со встречной машиной, ударился на выезде из тоннеля об металлические ограничители высоты.



В результате аварии пассажир получил тяжёлые травмы. С места ДТП его срочно доставили в больницу, где провели четыре сложнейшие операции. Увечья привели к утрате трудоспособности и бессрочной группе инвалидности.



По словам пострадавшего, водитель, с которым он ехал, по сей день ему помогает. В общей сложности им оказана помощь на сумму около полумиллиона рублей. Однако водитель, не представивший преимущество встречному движению, свою вину не признаёт и от оказания помощи отказывается.



В итоге точку в спорном деле пришлось ставить в зале судебного заседания. Судебные приставы возбудили исполнительное производство и взыскали задолженность - 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 14 тысяч рублей - исполнительского сбора, сообщили в пресс-службе управления ФССП по Бурятии.



