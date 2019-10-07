В Бурятии горели надворные постройки и сено

Пожары произошли в разных районах республики



За выходные в Бурятии зарегистрировано 19 пожаров, 12 из них в районах.



Так, вчера в посёлке Средний Убукун Селенгинского района загорелись надворные постройки. Пожар полностью уничтожил бревенчатую стайку и дощатый навес на общей площади 54 квадратных метра. Предположительно, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём.



В этот же день надворные постройки сгорели в селе Петропавловка Бичурского района. Огонь повредил смежную стену гаража и тепляка на площади 3 квадратных метра. Вероятно, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки в распределительной коробке. В ликвидации пожара были задействованы силы пожарной части №35 и добровольной пожарной команды МО СП «Петропавловка».



Ещё один пожар потребовал совместной работы пожарных и добровольных пожарных. В селе Калиновка Мухоршибирского района загорелось сено.



- В виду значительной удалённости места возгорания от пожарной части, первой на место пожара прибыла добровольная пожарная команда МО СП «Калиновское». На момент прибытия добровольных пожарных горело сено на большой площади. Совместными усилиями возгорание удалось ликвидировать. В результате пожара уничтожено сено на площади 300 кв. м. Предположительно причиной пожара послужил поджог, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.



Всего с 30 сентября по 6 октября в Бурятии произошло 60 пожаров, из которых 58,3% составляют возгорания мусора или 35 случая. При пожаре погиб один человек, травмирован ещё один.



Основной причиной пожаров остаётся неосторожное обращение с огнём: по этой причине произошли 52 пожара, в том числе 2 – шалость детей с огнём. Также причинами пожаров стали: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 7 случаев, нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 4 пожара, нарушение правил устройства и эксплуатации транспортного средства – 1, поджог – 3.



С начала года произошло 4158 пожаров (в аналогичный период прошлого года – 854), 72,4% из которых – возгорания мусора или 3012 случаев. При пожарах с начала года погибло 30 человек, за аналогичный период прошлого года – 49 человек; травмировано 53 человека, в прошлом году – 42, уточнили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



