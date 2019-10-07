В Улан-Удэ «Тойота» снесла дорожный знак

Авария произошла в центре города
Сегодня утром, около 7:30, на перекрёстке улиц Банзарова и Коммунистическая в Улан-Удэ произошло ДТП.
По словам очевидца, автомобиль с символикой такси «Максим», в котором находились пассажиры, ехал по Коммунистической в сторону набережной.
- Он не предоставил преимущество автомобилю «Тойота Витц». В результате чего произошло столкновение, - рассказал «Байкал-Daily» свидетель происшествия.
По его словам, в аварии обошлось без пострадавших. Автомобили получили серьёзные механические повреждения: обе машины сильно смяло, такси вывернуло переднее колесо.
От удара «Тойота Витц» снесла знак «Пешеходный переход».
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