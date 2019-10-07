ДТП произошло на Верхней Берёзовке
В воскресенье в Улан-Удэ под колёса автомобиля попала 41-летняя женщина.
В 19.30 часов на улице Рублёвская на Верхней Берёзовке женщину сбил 70-летний водитель автомобиля «Тойота Раум». Это произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.
В результате ДТП пешеход с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в БСМП, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе, 3 октября, в Тункинском районе Бурятии вечером водитель «Короллы» насмерть сбил пешехода.
В Улан-Удэ женщину сбили на «зебре»
Происшествия, Фото:
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