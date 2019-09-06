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В Бурятии ребёнка ударило током во время игры

В Бурятии ребёнка ударило током во время игры
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мальчик получил удар током на крыше сарая

5 сентября 11-летний ребёнок получил удар током во время игры на крыше сарая. ЧП произошло в Мухоршибирском районе.

- В отдел МВД России по Мухоршибирскому району поступило сообщение из медучреждения, что к ним с электротравмой доставлен 11-летний ребёнок. Полицейские приступили к выяснению обстоятельств, при которых мальчик получил травму, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Выяснилось, что во время игры на крыше сарая шестиклассник, желая пройти дальше, приподнял низко висевшие провода. В результате он получил ожоги кистей рук и был госпитализирован.

Сотрудники полиции призывают родителей провести с детьми беседы о личной безопасности. Детям нужно объяснять опасность игр на высоте, рядом с электропроводами, вблизи проезжей части.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2017 году на байкальской турбазе в Максимихе от удара током погибла 10-летняя девочка из Москвы. Суд признал виновными электрика, директора турбазы и бывшего проректора БГСХА (турбаза находится в ведении вуза).
удар током
 
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