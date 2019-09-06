Мальчик получил удар током на крыше сарая
5 сентября 11-летний ребёнок получил удар током во время игры на крыше сарая. ЧП произошло в Мухоршибирском районе.
- В отдел МВД России по Мухоршибирскому району поступило сообщение из медучреждения, что к ним с электротравмой доставлен 11-летний ребёнок. Полицейские приступили к выяснению обстоятельств, при которых мальчик получил травму, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Выяснилось, что во время игры на крыше сарая шестиклассник, желая пройти дальше, приподнял низко висевшие провода. В результате он получил ожоги кистей рук и был госпитализирован.
Сотрудники полиции призывают родителей провести с детьми беседы о личной безопасности. Детям нужно объяснять опасность игр на высоте, рядом с электропроводами, вблизи проезжей части.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2017 году на байкальской турбазе в Максимихе от удара током погибла 10-летняя девочка из Москвы. Суд признал виновными электрика, директора турбазы и бывшего проректора БГСХА (турбаза находится в ведении вуза).
В Бурятии ребёнка ударило током во время игры
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мальчик получил удар током на крыше сарая
18-летний парень обокрал соседку
Девушка нашла страницу в Instagram
Ущерб составил более полумиллиона рублей
Произошёл либо акт вандализма, либо ночное ДТП
Авария спровоцировала пробку
Предприятие, не построившее до конца дом, обанкротилось
Авария произошла в обед
Рыба и орудия лова изъяты
В драке он украл телефон
Мужчина ночью взломал дверь
В «кармане» столкнулись две маршрутки
На пилораме произошёл крупный пожар
Происшествия, 05.09.2019
Мужчина перевёл им 6 тысяч рублей
Происшествия, 05.09.2019
Мужчина незаконно спилил 4 кубометра древесины