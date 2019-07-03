В Забайкалье инспекторы ДПС повезли отравившегося ребёнка в больницу

Ребёнка отвезли на служебной машине с включенными мигалками



В посёлке Преображенка в Забайкальском крае к экипажу ДПС обратились граждане и попросили помощи в трудной ситуации. По их словам, в срочной медицинской помощи нуждался двухлетний мальчик, получивший серьёзное отравление.



Посёлок находится на удалении от Читы. Из-за этого врачам скорой помощи понадобилось бы немало времени, чтобы преодолеть расстояние около 80 километров.



Сотрудники полиции сами отвезли ребёнка до больницы на патрульной машине с включенными проблесковыми маячками. Они преодолели половину пути, после чего передали своих пассажиров медикам, ехавшим по вызову.



Благодаря своевременно оказанной помощи, состояние малолетнего рёбенка оценивается как удовлетворительное. Он проходит лечение в стационаре.



Мама малыша, читинка Ксения Лапердина, поблагодарила сотрудников полиции за отзывчивость и готовность прийти на помощь гражданам, даже если это не входит в их служебные обязанности.

