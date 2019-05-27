В центре Улан-Удэ произошло ДТП перед «зеброй»

Столкнувшиеся «Тойоты» напугали пешеходов
Сегодня утром улица Борсоева в Улан-Удэ произошло ДТП. По словам очевидца, автомобиль «Тойота Пробок» остановился перед пешеходным переходом. В этот момент в иномарку врезалась «Тойота Королла».
К счастью, обошлось без пострадавших. Однако переходившие в этот момент дорогу пешеходы признались, что сильно испугались.
Машины получили механические повреждения.
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Столкнувшиеся «Тойоты» напугали пешеходов
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