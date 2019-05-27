Водитель недавно уже был задержан за пьяную езду
В воскресенье, 26 мая в селе Максимиха Баргузинского района Бурятии водитель сбил 80-летнюю бабушку, после чего уехал с места.
- В 14.30 часов 27-летний водитель «Тойота Чайзер» при движении задним ходом около дома № 20 по улице Байкальская села Максимиха совершил наезд на женщину 1938 года рождения после чего с места ДТП скрылся. Пожилая женщина получила травмы различной степени тяжести, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
Сбежавший водитель вскоре был задержан, его поймали сотрудники ГИБДД.
От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался.
- При этом 1,5 месяца назад он уже задерживался инспекторами ДПС за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, - уточнили в Госавтоинспекции.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером в пятницу в Заиграевском районе водитель легковушки погиб в столкновении с грузовым поездом. Тем же вечером в Турке водитель погиб, врезавшись в дом.
В Бурятии пьяный водитель сбил старушку и сбежал
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