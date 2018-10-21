В Улан-Удэ такси «Максим» с пассажирами попало в аварию









В субботу, 20 октября, около 10 часов утра на улице Жердева в Улан-Удэ, напротив магазина «СМИТ» произошло небольшое ДТП.По словам очевидцев, его виновником стала девушка, управлявшая легковушкой с логотипами службы заказа такси «Максим». В салоне её машины ехали пассажиры.Автомобиль врезался в «Москвич». Обошлось без пострадавших.