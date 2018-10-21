В ДТП в Чите погиб мужчина, пострадали четыре человека

Водитель врезался в столб



Сегодня ночью в Чите на перекрёстке улиц Бутина – Угданская произошло смертельное ДТП. Водитель Toyota RAV4 не справился с управлением и врезался в столб, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



В результате ДТП один мужчина погиб на месте. Также в ДТП пострадали две девушки и двое мужчин.



Был ли водитель в состоянии опьянения, сейчас устанавливается.



