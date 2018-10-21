Водитель врезался в столб
Сегодня ночью в Чите на перекрёстке улиц Бутина – Угданская произошло смертельное ДТП. Водитель Toyota RAV4 не справился с управлением и врезался в столб, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В результате ДТП один мужчина погиб на месте. Также в ДТП пострадали две девушки и двое мужчин.
Был ли водитель в состоянии опьянения, сейчас устанавливается.
В ДТП в Чите погиб мужчина, пострадали четыре человека
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