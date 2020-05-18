«Жизнь меняется», - отметил глава буддистов России
Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев высказал своё мнение, почему необходимо вносить поправки в Конституцию Российской Федерации. Своё мнение он озвучил в интервью телеканалу БГТРК.
- По Конституции сегодня возникают споры: почему её меняем? На примере устава Сангхи России: через каждые пять лет, через 10 лет появляется надобность вносить дополнения, изменения. Потому что жизнь меняется, новые вызовы – сегодня тот же самый коронавирус, - высказался XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев.
Одним из критериев для внесения правок в Конституцию, которые он выделил, стали поправки в сохранение родного языка.
- В статью 68 планируется внести дополнение, что Российская Федерация гарантирует всем народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. Ради этой правки, ради будущей Конституции я готов голосовать и готов к этому изменению. Нам надо вернуться к своему языку, как сегодня мы, бурят-монголы, скотоводы, возвращаемся в свои родные степи и долины, возвращаемся к своим овцам, возвращаемся к естественному состоянию. И в этом отношении наши предки были гораздо умнее чем мы, они выжили в гораздо более тяжёлых условиях, они доказали, что наш народ должен заниматься тем, чем мы сегодня занимаемся, - заявил Хамбо Лама.
- Жизнь меняется, Конституция меняется. С буддийской точки зрения буддисты должны быть готовы к изменениям и дополнениям, особенно, если они исходят от президента нашей страны, относиться положительно и принимать достойно. Не говорить слова, недостойные с точки зрения буддийской этики по отношению к нашему президенту, - заключил он.
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию должно было состояться 22 апреля, однако из-за распространения коронавируса его перенесли на неопределённый срок.
Хамбо Лама Дамба Аюшеев объяснил, почему будет голосовать за поправки в Конституцию
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