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«Спасибо за работу!»: Глава Бурятии побеседовал с врачами «инфекционки»

«Спасибо за работу!»: Глава Бурятии побеседовал с врачами «инфекционки»
Власть, 
Алексей Цыденов сообщил о повышении зарплаты, страховке и других мерах помощи 

Как сообщал «Байкал-Daily», в связи с тяжёлой эпидситуацией врачи инфекционной больницы в Улан-Удэ «переехали» в учреждение. Для них переоборудовано подвальное помещение в здании больницы, кровати поставили в кабинетах и коридорах.

Глава Бурятии Алексей Цыденов провёл онлайн-встречу с врачами инфекционной больницы. Руководитель региона сообщил медикам, что им повысят оплату труда.

- Те, кто работает в стационаре, врачам доплата плюсом 100%, то есть в двойное начисление идёт в рабочее время. Среднему медицинскому персоналу - плюс 50%, младшему медицинскому персоналу - плюс 30%, тем, кто обеспечивает персонал - плюс 20%. Те, кто круглые сутки находится, те, кто ночует, после рабочего времени, просто нахождение в больнице - с коэффициентом +1. То есть без дополнительных начислений, просто полная зарплата. Более-менее на самом деле, - сказал Алексей Цыденов.

Также он сообщил, что медиков застрахуют на случай, если они вдруг заболеют коронавирусом, на 200 тысяч рублей.

Для тех медиков, у которых есть дети, власти готовы организовать круглосуточный детский сад. Алексей Цыденов попросил сообщить, если есть такая необходимость, то проблему решат.

Кроме этого, глава Бурятии сообщил, что будет усилено питание.

- Спасибо за работу. Мы уверены, что со всем справимся, - заключил глава республики.

Медики, в свою очередь, поблагодарили неравнодушных людей, оказавших поддержку. Как сообщал «Байкал-Daily», бизнесмены объединились для помощи врачам в нелёгкое для них время. Кто-то снабдил их фруктами, другие - постельным бельём, и даже биотуалетами.

Медицинские работники признались, что у них быстро заканчиваются бумажные полотенца. А в целом нужды в чём-то нет. На это Алексей Цыденов пошутил: «Бумаги-то хватает? Или, может, гречки подвезти?».

В конца разговора министр здравоохранения республики поинтересовалась состоянием больных. На что врачи сказали: «Состояние стабильное, сегодня не лихорадили».



Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии 13 больных коронавирусом, у пятерых – предварительно положительный результат. Сегодня вечером стало известно ещё об одной пациентке из Баргузинского района, прибывшей из Москвы, у которой также предварительно положительный результат. Анализ отправили в лабораторию в Новосибирск. Женщину переведут в Улан-Удэ, в инфекционную больницу. 


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