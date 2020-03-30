В Улан-Удэ врачи «инфекционки» переехали жить в подвал

В Улан-Удэ врачи инфекционной больницы ушли на карантин. Они выйдут из подвала своего стационара только через две недели после выписки последнего инфицированного коронавирусом.
В Улан-Удэ 27 марта, когда обнаружили первых двух заражённых короновирусом жителей Бурятии, с ними сразу на карантин ушла группа из 90 врачей республиканской инфекционной больницы.
Для них переоборудовано подвальное помещение в здании больницы.
- Карантин продлится ещё 14 суток после того, как из стационара выпишут последнего инфицированного. Иными словами, реальные сроки «окопной» жизни медиков на «передовой» войны с коронавирусом пока не может назвать никто, - сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.
Условия работы и жизни врачей тяжёлые не только психологически, но и физически. Они надевают противочумные костюмы и не снимают их на протяжении своего дежурства в течение шести часов. Это означает, что в это время они не могут попить воды или сходить в туалет.
- Наш персонал живёт в цокольном этаже. Это - 90 человек. Кровати поставили везде, где только можно – в коридоре, отделе кадров, бухгалтерии и даже в кабинете главного врача и централизованной ординаторской. Смены по 6-8 часов в противочумных костюмах, очень тяжело. Люди, отработав 6 часов, приходят в подвал отдыхать, потом опять на смену. Сложно, конечно. Спим в коридоре, тут же моемся, одеваемся… В общем, вот такое общежитие. Период от первого до последнего больного неизвестен, но, я думаю, не менее двух месяцев, - рассказал заместитель главного врача больницы Елена Сильченко.
В министерстве отметили, что сроки добровольного заточения врачей напрямую зависят от жителей Бурятии. А именно от того, насколько строго население будет соблюдать введённые в республике ограничения и просьбы властей оставаться по домам.
- Между тем, сводки «из тыла» войны с коронавирусом пока внушают тревогу – дисциплинированность наших людей, в отличие от жителей не только от КНР, но и соседней Монголии, оставляет желать лучшего, - заключили в минздраве.
В комментариях в соцсети люди выражают благодарность врачам.
«Здоровье Вам! Врачам и медицинским сёстрам! Может хоть сейчас начнут ценить медицинский персонал и терпение и понимание вашим близким», «Здоровья всем!», «Благодарим за ваш труд, терпение. Здоровья, сил, будем молится за вас», «О, коллеги! Держитесь», «Сил вам и здоровья! Берегите себя!», «В каких условиях приходиться жить нашим врачам. Представить страшно. Бедные люди. И чем помочь - не знаю. Дай Вам сил вынести и пережить этот период», пишут пользователи Сети.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии, на 29 марта, официально зарегистрировано 8 случаев коронавируса, ещё пять сомнительных анализов отправили в лабораторию в Новосибирск. Всего в России зарегистрировано 1534 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 64, умерло 8 человек.