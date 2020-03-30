В Баргузинском районе Бурятии появился пациент с подозрением на коронавирус





Проводятся противоэпидемические мероприятия, в том числе определение круга контактных лиц, их лабораторное обследование, помещение под медицинское наблюдение и др.





Также в правительстве Бурятии опровергли информацию о заразившемся коронавирусом в Хоринском районе.



Как сообщал «Байкал-Daily», пока в Бурятии





Как сообщал «Байкал-Daily», пока в Бурятии зарегистрировано 13 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019. Четверо заболевших находятся в отделении реанимации, о том, как проходит лечение, сегодня рассказал Вадим Бредний

В Бурятии предварительно положительный результат на коронавирус зафиксирован в Баргузинском районе. Пациент прибыла из Москвы. Информацию подтвердили в правительстве Бурятии.Пациентка обратилась с респираторными симптомами в центральную районную больницу. Учитывая пребывание больной в течение месяца в Москве, был отобран анализ на коронавирусную инфекцию. Сегодня в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Бурятии вышел предварительно положительный результат.Анализы для проверки отправлены 31 марта в центр «Вектор» в Новосибирск для уточнения диагноза.