При губернаторе Иркутской области создадут комитет по госпланированию

Комитет по госпланированию при губернаторе будет создан в Иркутской области



Об этом рассказал глава региона Сергей Левченко во время оглашения программы развития Иркутской области на ближайшие пять лет. Документ является посланием депутатам Законодательного собрания, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



– Главная задача государственного плана – рациональное распределение ресурсов для достижения стратегических целей. В ближайшее время будет создан комитет по государственному планированию Иркутской области, приглашены для сотрудничества эксперты международного уровня. Мы должны планировать развитие именно тех предприятий и организаций, которые нужны региону и России, а не тех, которые нам навязывают, – уточнил Сергей Левченко.



