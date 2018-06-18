Комитет по госпланированию при губернаторе будет создан в Иркутской области
Об этом рассказал глава региона Сергей Левченко во время оглашения программы развития Иркутской области на ближайшие пять лет. Документ является посланием депутатам Законодательного собрания, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
– Главная задача государственного плана – рациональное распределение ресурсов для достижения стратегических целей. В ближайшее время будет создан комитет по государственному планированию Иркутской области, приглашены для сотрудничества эксперты международного уровня. Мы должны планировать развитие именно тех предприятий и организаций, которые нужны региону и России, а не тех, которые нам навязывают, – уточнил Сергей Левченко.
При губернаторе Иркутской области создадут комитет по госпланированию
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