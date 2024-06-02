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Житель Иркутской области перевёл мошенникам 3,3 млн рублей

Житель Иркутской области перевёл мошенникам 3,3 млн рублей
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Злоумышленники использовали сайт-двойник

С заявлением о мошенничестве к сотрудникам полиции обратился 53-летний житель Усть-Кутского района Иркутской области. Мужчине поступил телефонный звонок с предложением о дополнительном заработке от торговли на бирже. Лжеменеджер известной нефтегазодобывающей компаний пообещал рекордно быстрый заработок за короткий промежуток времени, а затем попросил установить несколько приложений для «торговли» на фондовом рынке.

В последующем с ним связался псевдоспециалист службы поддержки, который якобы помогал с настройкой личного кабинета, заполучив данные от счетов владельца. Звонивший предложил внести стартовый капитал в размере 1 тысячи рублей.

На экране телефона отображалась прибыль от «успешно» совершённых сделок, и мужчина доверился лжеброкерам. Потерпевший оформил несколько кредитов и перечислил средства на указанные счета. Когда же он попытался вывести деньги, аферисты попросили оплатить комиссию. Супруга мужчины оформила кредит и внесла указанную сумму, однако затем профиль оказался заблокирован.

Суммарно они потеряли свыше 3 миллионов 300 тысяч рублей.

Аналогичным методом обманули двух жителей Ангарска. Они в надежде заработать на росте ценных бумаг потеряли свыше 2 миллионов 412 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, сейчас полицейские устанавливают круг лиц, причастных к преступлениям.

мошенничество

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