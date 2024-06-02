В двух сёлах Бурятии построили многоквартирные дома для сирот

















В сёлах Тарбагатай и Мухоршибирь построили многоквартирные дома для детей-сирот. 1 июня ключи от квартир им вручили глава Бурятии Алексей Цыденов и прокурор республики Михаил Филичев.Каждый дом рассчитан на 36 благоустроенных квартир. Квартиры распределили методом жеребьёвки, сообщили в пресс-службе правительства республики.Отметим, в Мухоршибири обладателями жилья стали четверо участников СВО.- Дорогие земляки, сегодня вручили ключи от квартир детям-сиротам в селах Тарбагатай и Мухоршибирь. Построили хорошие, современные, новые дома, просторные квартиры. В прошлом году мы существенно увеличили финансирование по программе обеспечения жильем детей-сирот. Также приняли решение, что если среди них есть участники СВО, то мы в первоочередном порядке, за дополнительные средства, обеспечиваем воинов жильём. Акцентирую внимание, что мы не двигаем очередников, а за дополнительные средства обеспечиваем участников СВО. Стремимся ежегодно как можно больше наших детей-сирот обеспечивать собственными квартирами, - поздравил жильцов Алексей Цыденов.Глава Бурятии вместе с новосёлами посадили деревья. Также Алексей Цыденов предложил молодым жильцам создать ТОС, чтобы сподручнее было ухаживать за домом и развивать придомовой сад.В каждом доме имеются два подъезда, три этажа, на каждом из которых по 12 однокомнатных квартир. Стоимость их строительства составила 221 млн рублей. Квартиры оборудованы всем необходимым: отделка, санузел, кухня — заезжай и живи. Также на придомовой территории есть детская игровая площадка.Заехать в новенькие квартиры жильцы могут уже сегодня, а через несколько лет они перейдут в собственность новосёлов.