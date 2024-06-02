Учёные нашли новый вид кровососущих мух в Иркутске

Он получил название Ornithomya helvipennis



Учёные из Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН обнаружили в Иркутске ранее неизвестный вид крововососущих мух.



Речь идёт об ещё одном виде одного из самых крупных родов мух-кровососок — Ornithomya Latreille, 1802. Его представители населяют в основном умеренные широты Старого Света.



- Учёные описали новый вид мухи-кровососки Ornithomya helvipennis sp. n. из Иркутска. У этого вида микротрихии покрывают всю мембрану крыла, как и у вида O. comosa Austen, 1930. Новый вид отличается от наиболее близкого к нему O. comosa светлой мембраной крыла и янтарно-желтыми микротрихиями, а от вида O. greeni Maa, 1986 – наличием глазков. Предложено создание внутри рода Ornithomya Latreille, 1802 группы «comosa» для видов O. comosa, O. greeni и O. helvipennis sp. n. Данные виды объединяет общий признак — микротрихии покрывают всю мембрану крыла, - сообщается на сайте Института проблем экологии и эволюции.



Изучение мух-кровососок особенно важно для ветеринарии, так как они переносят различные заболевания, которые могут заразиться животные, а также клещей и птичьих вшей.