В Бурятии семейная пара отметила золотую свадьбу





31 мая семья Ляминых Виктора и Любови из Закаменского района Бурятии отметила 50-летие совместной жизни. В этой связи состоялось торжественное мероприятие, посвящённое золотой свадьбе семьи.- Семья гордится своими детьми и внуками: старшая дочь Неллия имеет два высших образования, работает экономистом в г Иркутск, вторая дочь Елена работает врачом -неврологом в посёлке Селенгинск и сын Сергей, работает юристом, - сообщили в администрации Закаменского района.У Виктора и Любови семь внуков.