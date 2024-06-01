В Бурятии семейная пара отметила золотую свадьбу

Виктор и Любовь живут вместе 50 лет
31 мая семья Ляминых Виктора и Любови из Закаменского района Бурятии отметила 50-летие совместной жизни. В этой связи состоялось торжественное мероприятие, посвящённое золотой свадьбе семьи.
- Семья гордится своими детьми и внуками: старшая дочь Неллия имеет два высших образования, работает экономистом в г Иркутск, вторая дочь Елена работает врачом -неврологом в посёлке Селенгинск и сын Сергей, работает юристом, - сообщили в администрации Закаменского района.
У Виктора и Любови семь внуков.
Они прогнозируются на территории нескольких районов
Необычный парад состоялся на территории перинатального центра
Акцию провели на маршруте №3А
Колокола, рассада, велики. Сакура, которая луизеания и великое седлание топиарий
Взялись за дорогу на ул. Борсоева
Новые штрафы за нарушения вводит один из операторов электросамокатов
Порядок наводили перед «горячим» сезоном
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Её посвятят Году семьи
Ожидается приезд музыкантов из соседних стран
В регионе возможны грозы
Иннополис, Великий Болгар, Казанский Кремль… что стоит посетить в Татарстане
Они стартуют уже в июне
Соревнования пройдут в столице Забайкальского края
Молебен за окончание СВО пройдёт в Качуге